«ПСЖ» нацелился на пятерых игроков «Барселоны»

Глава французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи хочет закупиться в каталонской «Барселоне». Об этом сообщают журналисты портала Todofichajes.

В шорт-лист трансферных желаний руководителя попали сразу пятеро игроков «сине-гранатовых». Аль-Хелаифи рассматривает кандидатуры защитника Рональда Араухо, полузащитников Гави, Педри и Френки де Йонга, а также форварда Ламина Ямаля.

Не исключено, что кто-то из вышеназванных игроков может пополнить ряды парижского гранда в летнее трансферное окно.

После 25 туров чемпионата Франции парижский гранд набрал 56 очков и находится на первой строчке в турнирной таблице.

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