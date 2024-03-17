Испанский журналист — о Захаряне: «Он обязательно станет играть лучше»

Спортивный ведущий сан-себастьянской радиостанции Donosti Джованни Батиста высказался о полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне, который в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0) отметился первым голом в составе испанской команды.

Журналист считает, что первый забитый мяч точно придаст россиянину уверенности, ведь все знают его футбольные качества.

«Но ему нужно привыкать к новому футболу, стране, языку. Он обязательно станет играть лучше», — приводит слова Батисты «Чемпионат».

Напомним, что 20-летний футболист пополнил ряды «Реал Сосьедада» в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2029 года.