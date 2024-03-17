Диас - об игроке «Реала»: «Его выход на поле почти даёт нам преимущество в один гол»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас поделился мнением об одноклубнике Винисиусе Жуниоре.
«Жуниор не с этой планеты. Этот парень делает на поле невероятные вещи. Когда Винисиус выходит на поле, это почти дает «Реалу» преимущество в один мяч», - передает слова Диаса Madrid Universal.
Напомним, что во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Осасуны» (4:2) Винисиус отметился двумя забитыми мячами.
Трансферная стоимость 23-летнего бразильского игрока оценивается в 150 миллионов евро. Срок действующего контракта Жуниора со «сливочными» истекает в конце июня 2027 года.
Бан пользователя