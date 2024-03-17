Игрок «Реала»: «У нашей команды нет потолка»

Атакующий полузащитник Браим Диас высказался о выступлениях за мадридский «Реал». Во вчерашнем поединке чемпионата Испании против «Осасуны» (4:2) вингер отметился забитым мячом.
«Команда провела хороший матч. Хочу отметить самоотдачу всех игроков. У нашей команды нет потолка. Я очень рад выступать за лучший клуб в мире. Здесь нужно выкладываться по максимуму, что я и делаю», - приводит слова футболиста Madrid Universal.
В текущем сезоне чемпионата Испании Диас сыграл 24 поединка. На счету игрока пять забитых мячей и две голевые передачи.
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