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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Реала»: «У нашей команды нет потолка»

17 Марта 2024 • 10:30 Комментировать

Атакующий полузащитник Браим Диас высказался о выступлениях за мадридский «Реал». Во вчерашнем поединке чемпионата Испании против «Осасуны» (4:2) вингер отметился забитым мячом.

«Команда провела хороший матч. Хочу отметить самоотдачу всех игроков. У нашей команды нет потолка. Я очень рад выступать за лучший клуб в мире. Здесь нужно выкладываться по максимуму, что я и делаю», - приводит слова футболиста Madrid Universal.

В текущем сезоне чемпионата Испании Диас сыграл 24 поединка. На счету игрока пять забитых мячей и две голевые передачи.

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Реал Мадрид Браим Диас
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