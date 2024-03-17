Игрок «Реала»: «У нашей команды нет потолка»

«Команда провела хороший матч. Хочу отметить самоотдачу всех игроков. У нашей команды нет потолка. Я очень рад выступать за лучший клуб в мире. Здесь нужно выкладываться по максимуму, что я и делаю», - приводит слова футболиста Madrid Universal.