Винисиус: «Надеюсь, никто не травмируется во время международной паузы»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от международной паузы на игры сборных.

«Мы все уходим на международный перерыв в хорошем настроении, надеюсь, мы сможем хорошо провести время, и никто не получит повреждений, потому что начинается ключевой момент», - приводит слова Винисиуса пресс-служба «Реала».

Напомним, что вчера, 17 марта, мадридский клуб на выезде в матче 29-го тура чемпионата Испании оказался сильнее «Осасуну» (4:2) и закрепился в лидерах турнирной таблицы, опережая «Жирону» на десять очков.

Сборная Бразилии во время паузы проведёт два товарищеских матча против сборных Англии и Испании.