Мората предупредил Фелиша перед матчем «Атлетико» - «Барселона»

Форвард мадридского «Аттелико» Альваро Мората предупредил нападающего каталонской «Барселоны» Жоау Фелиша в преддверии очного поединка 29-го тура чемпионата Испании.
«У Фелиша будет плохой день. При этом я уверен, что болельщики с уважением отнесутся к нему, ведь он все еще является частью нашего клуба. Мы не знаем, что произойдет в будущем», - передает слова испанского игрока Cadena Ser.
Центральный матч тура «Атлетико» - «Барселона» состоится сегодня, 17 марта, на стадионе в Мадриде. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают пятое место, а гости – третье.
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