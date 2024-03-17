Карвахаль оценил игру нападающего «Реала» Винисиуса

Латераль мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль оценил игру нападающего Винисиуса Жуниора в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (4:2). В активе бразильского форварда два забитых мяча.

«Винисиус показал великолепную игру. Он создавал моменты и забивал голы. Жуниор провел прекрасный поединок. Поздравляю его и желаю продолжать в том же духе», - передает слова испанского защитника пресс-служба «королевского» клуба.

Благодаря вчерашнему успеху мадридский гранд закрепился на первой строчке в турнирной таблице. В активе Винисиуса 12 голов и четыре ассиста в 20 матчах Ла Лиги.