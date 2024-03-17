Анчелотти: «Винисиус мог забить четыре гола»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о выступлении нападающего Винисиуса Жуниора во вчерашнем матче 29-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:2). В этой встрече бразилец оформил дубль.

«Игра Жуниора? Он мог забить четыре гола. Винисиус показал отличную игру. «Реал» нуждается в таких футболистах, как он», - передает слова итальянского специалиста аккаунт Madrad Xtra в социальных сетях.

В текущем сезоне Винисиус поучаствовал в 28 поединках, отметившись 18 забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает лето 2027 года.