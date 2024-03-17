«Атлетик» повторил личный рекорд нового времени в Ла Лиге

«Атлетик» Бильбао занял место в четвёрке после победы над «Алавесом» в поединке чемпионата Испании (2:0).

Коллектив Эрнесто Вальверде набрал 56 очков после 29 туров, опередив мадридский «Атлетико», который проведёт свою игру в воскресенье (против «Барселоны»). По данным Opta, «Атлетик» повторил собственный рекорд по победам к 29 туру в рамках Ла Лиги с начала текущего века – 16 (при восьми ничьих и пяти поражениях). Такой же результат баски показали в сезоне-2013/14, по итогам которого финишировали на четвёртой позиции.

В следующем туре «Атлетику» предстоит сыграть на выезде против действующего лидера турнирной таблицы – мадридского «Реала». Поединок пройдёт 31 марта.