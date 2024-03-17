Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» повторил личный рекорд нового времени в Ла Лиге

17 Марта 2024 • 01:29 Комментировать
Атлетик Б
2:0
Алавес

«Атлетик» Бильбао занял место в четвёрке после победы над «Алавесом» в поединке чемпионата Испании (2:0).

Коллектив Эрнесто Вальверде набрал 56 очков после 29 туров, опередив мадридский «Атлетико», который проведёт свою игру в воскресенье (против «Барселоны»). По данным Opta, «Атлетик» повторил собственный рекорд по победам к 29 туру в рамках Ла Лиги с начала текущего века – 16 (при восьми ничьих и пяти поражениях). Такой же результат баски показали в сезоне-2013/14, по итогам которого финишировали на четвёртой позиции.

В следующем туре «Атлетику» предстоит сыграть на выезде против действующего лидера турнирной таблицы – мадридского «Реала». Поединок пройдёт 31 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао

Новости по матчу

Сегодня, 17 Марта
01:01
«Атлетик» не оставил шансов «Алавесу» и ворвался в зону Лиги чемпионов
16 Марта
00:15
Интересный прогноз и ставка на матч Атлетик – Алавес чемпионата Испании – 16 марта 2024
15 Марта
12:00
«Атлетик» Бильбао – «Алавес»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» В «Барселоне» случилась отставка С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
«Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от серии между СКА и «Автомобилистом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Осасуна Осасуна
Реал Мадрид Реал Мадрид
2
4
6.30 4.40 1.55
Видео
Окончен
Хетафе Хетафе
Жирона Жирона
1
0
3.15 3.55 2.30
Видео
Окончен
Атлетик Б Атлетик Б
Алавес Алавес
2
0
1.55 4.05 7.00
Видео
17.03.24 в 16:00
Севилья Севилья
Сельта Сельта
1.96 3.45 3.70
Видео
17.03.24 в 18:15
Вильярреал Вильярреал
Валенсия Валенсия
1.98 3.60 3.50
Видео
17.03.24 в 18:15
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Альмерия Альмерия
1.89 3.60 3.85
Видео
17.03.24 в 20:30
Райо Вальекано Райо Вальекано
Бетис Бетис
2.15 3.30 3.35
Видео
17.03.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Барселона Барселона
2.27 3.65 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Марта
01:29 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» повторил личный рекорд нового времени в Ла Лиге
01:13 · Испания. Ла Лига
Вальверде – пятый игрок «Реала» с 3+ ассистами в матче Ла Лиги с 2011 года
01:01 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» не оставил шансов «Алавесу» и ворвался в зону Лиги чемпионов
00:54 · Испания. Ла Лига
Гризманн рассказал, как воспринял чемпионство «Атлетико», будучи игроком «Барселоны»
00:44 · Испания. Ла Лига
Винисиус высказался после победы над «Осасуной»
00:22 · Испания. Ла Лига
Гюндоган: «У меня были другие предложения, но я мечтал о «Барселоне»
16 Марта
23:52 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Тяжело принять тот факт, что я не выигрывал Ла Лигу»
23:48 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Реал» выполнил задачу и увеличил отрыв в таблице»
23:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» до сих пор не проигрывал в текущем сезоне, когда Тчуамени выходил в старте
23:36 · Испания. Ла Лига
Хави готов сделать ставку на Фелиша в матче с «Атлетико» слухи
23:27 · Испания. Ла Лига
Гризманн вспомнил, как Симеоне отреагировал на его переход в «Барселону» 1
22:55 · Испания. Ла Лига
Рафинья рассказал, чего ждёт от матча «Барселоны» против «Атлетико»
22:38 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не ведёт переговоры с другими клубами – он хочет только в «Реал»
22:37 · Испания. Ла Лига
«Жирона» ещё раз проиграла, на сей раз «Хетафе» 2
22:18 · Испания. Ла Лига
Кубарси: «Барселона» ещё не лишилась надежд в Ла Лиге»
Все новости
Рекомендуем