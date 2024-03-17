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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» не оставил шансов «Алавесу» и ворвался в зону Лиги чемпионов

17 Марта 2024 • 01:01 Комментировать
Атлетик Б
2:0
Алавес

В субботу ведущий борьбу за Лигу чемпионов «Атлетик» принимал середняков из «Алавеса». Судьбу поединка решил короткий отрезок в первом тайме. Иньяки Уильямс быстро отправил мяч в сетку ворот, но из офсайда. Хон Гуриди головой едва не открыл счет, но кипер ногой остановил полет мяча. Нико Уильямс сфолил у своих ворот, а Луис Риоха не смог переиграть голкипера с 11-метровой отметки. Мгновенный ответ, Нико Уильямс слева прошел пару соперников и прострелил, а Горка Гурусета расстрелял ворота. Партнеры поменялись ролями вскоре, и Нико Уильямс со средней дистанции минимально промахнулся по высоте. Еще атака, и Иньяки Уильямс аккуратно сыграл на Гурусету, который сходу с линии штрафной удвоил счет.

После подачи Нико Уильямса голкипер гостей неудачно сыграл на выходе, но чудом успел помешать забить Гурусете. «Атлетик» не успокаивался до финального свистка, но разгромного счета не было.

Баски потеснили «Атлетико» с четвертого места, противник идет 13-м.

Протокол игры  
Атлетик Б2:0Алавес
(1:0) Гурусета Горка32'  
(2:0) Гурусета Горка37'  
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльЙерай АльваресЛекуе ИньигоПрадос Беньят 70' (Гарсия Дани ( 70') Руис Иньиго 81' (Весга Микель ( 81') Уильямс ИньякиГомес Унаи 70' (Муньяин Икер ( 70') Уильямс Нико  54' 77' (Беренгер Алекс ( 77') Гурусета Горка 77' (Гарсия Рауль ( 77')
Запасные: Гарсия ИманолЭгилус УнаиАгирреcабала ХуленСансет ОйянВильялибре АсьерАрес Малком
Сивера АнтониоГоросабел Андони 77' (Теналья Науэль ( 77') Абкар Абделькабир  86'Марин РафаХави ЛопеcБланко Антонио  90'Гевара Андер 70' (Бенавидес Карлос ( 70'  80') Риоха Луис 58' (Хаджи Янис ( 58') Гуриди Хон 58' (Кике Гарсия ( 58') Висенте КарлосОмородион Сэмюэль 70' (Симеоне Джулиано ( 70')
Запасные: Реббах АбдеррахманДуарте РубенАлькаин ЧеберОвоно ХесусСола АлексПаничелли Хоакин
16 марта. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Атлетик Бильбао

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