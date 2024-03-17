«Атлетик» не оставил шансов «Алавесу» и ворвался в зону Лиги чемпионов

В субботу ведущий борьбу за Лигу чемпионов «Атлетик» принимал середняков из «Алавеса». Судьбу поединка решил короткий отрезок в первом тайме. Иньяки Уильямс быстро отправил мяч в сетку ворот, но из офсайда. Хон Гуриди головой едва не открыл счет, но кипер ногой остановил полет мяча. Нико Уильямс сфолил у своих ворот, а Луис Риоха не смог переиграть голкипера с 11-метровой отметки. Мгновенный ответ, Нико Уильямс слева прошел пару соперников и прострелил, а Горка Гурусета расстрелял ворота. Партнеры поменялись ролями вскоре, и Нико Уильямс со средней дистанции минимально промахнулся по высоте. Еще атака, и Иньяки Уильямс аккуратно сыграл на Гурусету, который сходу с линии штрафной удвоил счет.

После подачи Нико Уильямса голкипер гостей неудачно сыграл на выходе, но чудом успел помешать забить Гурусете. «Атлетик» не успокаивался до финального свистка, но разгромного счета не было.

Баски потеснили «Атлетико» с четвертого места, противник идет 13-м.