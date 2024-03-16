«Жирона» ещё раз проиграла, на сей раз «Хетафе»

В 29-м туре чемпионата Испании «Жирона» гостила у «Хетафе» и провалила ещё один поединок вне своего поля. Омар Альдерете рисковал покинуть поле на 13-й минуте, но судья все же дал только желтую карточку. Илайкс Мориба сильно сыграл вперед на ход партнеру, Хесус Сантьяго убежал от опекунов и поразил дальний нижний угол - 1:0. В ответ Артём Довбик проник в штрафную, обманул оппонента и пробил рядом с каркасом. Перерыв.

Второй тайм получился менее событийным. Однако в концовке провалилась оборона каталонцев, Хайме Мата оказался один перед воротами, и голкипер парировал удар. Тут же Савио навесил с фланга, Довбик головой нанес удар, вратарь выручил.

«Жирона» терпит пятое поражение в сезоне и четвертое - в последних шести матчах. Команда пока остается второй. Соперник стал девятым.