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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» ещё раз проиграла, на сей раз «Хетафе»

16 Марта 2024 • 22:37 Комментировать (1)
Хетафе
1:0
Жирона
окончен

В 29-м туре чемпионата Испании «Жирона» гостила у «Хетафе» и провалила ещё один поединок вне своего поля. Омар Альдерете рисковал покинуть поле на 13-й минуте, но судья все же дал только желтую карточку. Илайкс Мориба сильно сыграл вперед на ход партнеру, Хесус Сантьяго убежал от опекунов и поразил дальний нижний угол - 1:0. В ответ Артём Довбик проник в штрафную, обманул оппонента и пробил рядом с каркасом. Перерыв.

Второй тайм получился менее событийным. Однако в концовке провалилась оборона каталонцев, Хайме Мата оказался один перед воротами, и голкипер парировал удар. Тут же Савио навесил с фланга, Довбик головой нанес удар, вратарь выручил.

«Жирона» терпит пятое поражение в сезоне и четвертое - в последних шести матчах. Команда пока остается второй. Соперник стал девятым.

Протокол игры  
Хетафе1:0Жирона
(1:0) Сантьяго Хесус33'  
Сория ДавидИглесиас Хуан 90' (Кармона Хосе Анхель ( 90'  90') Дьене ДаконамАльдерете Омар  11'Альварес Гастон 57' (Рико Диего ( 57') Гринвуд МэйсонМилья Луис  52'Сантьяго Хесус 68' (Мата Хайме ( 68') Мориба Илайкс 68' (Аленья Карлес ( 68') Максимович НеманьяОскар Родригес  90' 90' (Дуарте Домингуш ( 90')
Запасные: Анхилери ФабрисиоМартин ХорхеЛатаса ХуанФузато Даниэл
Гассанига ПаулоКоуто ЯнГарсия ЭрикХуанпе ХуанБлинд ДэйлиГарсия Алеш  15' 54' (Солис Джон ( 54') Торре Пабло 77' (Гарсия Джастин ( 77') Порту Кристиан  39' 77' (Стуани Кристиан ( 77'  86') Мартин ИванСавио III  9'Довбик Артём
Запасные: Хуан Карлос МартинЯакобишвили АнталМартинес АрнауФуйдиас ТониФернандес Валери
16 марта. Стадион "Колизеум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Жирона

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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
16 Марта 2024 в 22:51
При такой игре Жирона умудрится опять Барселону натянуть)))
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