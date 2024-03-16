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«Атлетико» летом может потерять чемпиона мира

16 Марта 2024 • 18:28 Комментировать

В летнее трансферное окно «Атлетико» может потерять важного футболиста – полузащитника Родриго де Пауля. Как сообщает Fichajes, интерес к 29-летнему игроку проявляет саудовский «Аль-Ахли». Сумма потенциального трансфера может составить в районе 40 миллионов евро.

Всего за «Атлетико» Родриго де Пауль провёл 123 официальных матча. В них полузащитник записал на свой счёт восемь голов и 15 результативных передач на партнёров. В конце 2022 года де Пауль становился чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Стоит сказать, что саудовские клубы за счёт широких финансовых возможностей стараются привлекать статусных игроков из европейских клубов.

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Атлетико Мадрид Аль-Ахли Джидда Родриго де Пауль трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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