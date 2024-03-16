«Мальорка» дожала «Гранаду»

В 29-м туре чемпионата Испании острот нуждающаяся в очках «Мальорка» играла против готовящейся к вылету «Гранады». Хозяева поля выглядели интереснее и чаще били по воротам, тем не менее, первый момент возник только на 54-й минуте, когда Ведат Мурики не попал по воротам, имея отличный шанс. Неманья Радоньич был еще ближе к успеху, но направил мяч в штангу. И все же «Гранада» пропустила - корнер, и Антонио Раильо головой пробил без шансов для вратаря, 1:0.

Победители поднялись на 14-е место в таблице, «Гранада» - 19-я с отставанием в 10 баллов от спасительных позиций.