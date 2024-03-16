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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» дожала «Гранаду»

16 Марта 2024 • 17:53 Комментировать
Мальорка
1:0
Гранада
окончен

В 29-м туре чемпионата Испании острот нуждающаяся в очках «Мальорка» играла против готовящейся к вылету «Гранады». Хозяева поля выглядели интереснее и чаще били по воротам, тем не менее, первый момент возник только на 54-й минуте, когда Ведат Мурики не попал по воротам, имея отличный шанс. Неманья Радоньич был еще ближе к успеху, но направил мяч в штангу. И все же «Гранада» пропустила - корнер, и Антонио Раильо головой пробил без шансов для вратаря, 1:0.

Победители поднялись на 14-е место в таблице, «Гранада» - 19-я с отставанием в 10 баллов от спасительных позиций.

Протокол игры  
Мальорка1:0Гранада
(1:0) Раильо Антонио85'  
Райкович ПредрагНастасич Матия  41'Раильо АнтониоКопете Хосе 46' (Ману Морланес ( 46') Гонсалес ДжованниЛато Тони 82' (Коста Хауме ( 82') Санчес Антонио 59' (Радоньич Неманья ( 59') Маскарель ОмарРодригес Даниэль I 82' (Дардер Серхи ( 82') Ларин Кайл  23' 68' (Пратс Абдон ( 68') Мурики Ведат
Запасные: Маффео ПаблоВидаль НачоГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеЛьябрес ХавьерКуэльяр Иван
Баталья АугустоМендес Бруно II 84' (Санчес Рикард ( 84') Пёнтковски КамильМикель ИгнасиНева Карлос 90' (Корбяну Теодор ( 90') Вильяр Гонсало 72' (Аресо Матиас ( 72') Гумбау ХерардЮзвяк Камиль 84' (Пуэртас Антонио ( 84') Пельистри ФакундоБое ЛукасУзуни Мюрто 72' (Онгла Мартин ( 72')
Запасные: Рауль ФернандесМелендо ОскарКальехон ХосеМарк МартинесРубио МигельТорренте РаульМауасса Фет
16 марта. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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