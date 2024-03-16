«Мальорка» дожала «Гранаду»

В 29-м туре чемпионата Испании острот нуждающаяся в очках «Мальорка» играла против готовящейся к вылету «Гранады». Хозяева поля выглядели интереснее и чаще били по воротам, тем не менее, первый момент возник только на 54-й минуте, когда Ведат Мурики не попал по воротам, имея отличный шанс. Неманья Радоньич был еще ближе к успеху, но направил мяч в штангу. И все же «Гранада» пропустила - корнер, и Антонио Раильо головой пробил без шансов для вратаря, 1:0.
Победители поднялись на 14-е место в таблице, «Гранада» - 19-я с отставанием в 10 баллов от спасительных позиций.
Протокол игры
|(1:0) Раильо Антонио85'
Райкович Предраг•Настасич Матия• 41'Раильо Антонио•Копете Хосе46' (Ману Морланес (46') •Гонсалес Джованни•Лато Тони82' (Коста Хауме (82') •Санчес Антонио59' (Радоньич Неманья (59') •Маскарель Омар•Родригес Даниэль I82' (Дардер Серхи (82') •Ларин Кайл 23'68' (Пратс Абдон (68') •Мурики Ведат
Баталья Аугусто•Мендес Бруно II84' (Санчес Рикард (84') •Пёнтковски Камиль•Микель Игнаси•Нева Карлос90' (Корбяну Теодор (90') •Вильяр Гонсало72' (Аресо Матиас (72') •Гумбау Херард•Юзвяк Камиль84' (Пуэртас Антонио (84') •Пельистри Факундо•Бое Лукас•Узуни Мюрто72' (Онгла Мартин (72')
16 марта. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
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