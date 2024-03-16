Захарян попал на обложку испанской газеты

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал на обложку последнего выпуска испанской газеты Mundo Deportivo. В пятницу россиянин забил свой первый гол за «Сосьедад», замкнув прострельную передачу с правого фланга. Этот гол помог команде обыграть «Кадис» со счётом 2:0.

Напомним, что Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо» прошлым летом. С тех пор футболист провёл 31 матч, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.

«Реал Сосьедад» на текущий момент располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч команда проведёт 31 марта – против «Алавеса».