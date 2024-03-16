Левандовски отказывал «Реалу» - названа необычная причина

В настоящий момент нападающий Роберт Левандовски выступает за «Барселону». Однако примерно семь лет назад подписать поляка пытался «Реал». В подкасте на Catalunya Radio прозвучала информация о том, что президент «сливочных» Флорентино Перес через посредника пытался провернуть трансфер Левандовски.

Уже спустя два часа после получения предложения Левандовски ответит твёрдое «нет». Суть причины заключается в дотошности форварда – он очень внимательно относится к деталям. «Реал» пытался подписать игрока зимой, и Левандовски посчитал, что он не успеет оборудовать в новом доме высокотехнологический тренажёрный зал для дополнительных тренировок. Учитывая ситуацию, Роберт считал, что его адаптация в «Реале» заняла два как минимум два-три месяца.

Левандовски дал чёткий ответ по своему будущему