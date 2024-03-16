Лукас Перес назвал Месси лучшим футболистом в истории

Испанский форвард Лукас Перес, играющий за «Депортиво», высказал мнение об аргентинском нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Месси является лучшим футболистом в истории. Мне было приятно играть против него, я получал удовольствие от этого», - передает слова Переса AS.

Месси с лета 2023 года является футболистом американского клуба «Интер Майами». Его контракт с этим коллективом рассчитан до конца 2025 года.

В новом сезоне регулярного чемпионата МЛС 36-летний аргентинец провел три матча, в которых записал себе в актив три забитых мяча и одну результативную передачу.