Назван лучший футболист недели в Лиге чемпионов

По итогам прошедших матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА был назван лучший футболист недели. Им стал вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак.

В ответном матче 1/8 финала турнира «матрасники» одолели миланский «Интер» со счетом 2:1. В первой встрече были сильнее «нерадзурри» - 1:0. Обладатель путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов определился в серии послематчевых пенальти. «Атлетико» выиграл со счетом 3:2, в активе Облака два отбитых удара.

Добавим, что за выход в полуфинал Лиги чемпионов мадридский клуб поспорит с дортмундской «Боруссией». Поединки пройдут в следующем месяце.