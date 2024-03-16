Червиченко прокомментировал дебютный гол Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о дебютном голе российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».
«Самое главное, как быстро Захарян забил этот гол - и года не прошло. Особо за его карьерой не слежу. Мне не очень интересны те, кто перекрасились из россиян в другие национальности, чтобы уехать», - передает слова Червиченко «Чемпионат».
Захарян отметился забитым мячом в поединке 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0).
Россиянин присоединился к «Реал Сосьедаду» летом прошлого года, подписав контракт на шесть лет. Его трансфер обошелся клубу в 13 миллионов евро.
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