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Чемпионат Испании. Ла Лига

Червиченко прокомментировал дебютный гол Захаряна в «Реал Сосьедаде»

16 Марта 2024 • 13:49 Комментировать

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о дебютном голе российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

«Самое главное, как быстро Захарян забил этот гол - и года не прошло. Особо за его карьерой не слежу. Мне не очень интересны те, кто перекрасились из россиян в другие национальности, чтобы уехать», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Захарян отметился забитым мячом в поединке 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0).

Россиянин присоединился к «Реал Сосьедаду» летом прошлого года, подписав контракт на шесть лет. Его трансфер обошелся клубу в 13 миллионов евро.

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Реал Сосьедад Андрей Червиченко Арсен Захарян ещё теги
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