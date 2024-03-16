Мостовой высказался о дебютном голе Захаряна в Испании

Экс-полузащитник сборной России и «Спартака», а ныне эксперт Александр Мостовой высказался о дебютном голе хавбека Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад». Игрок забил «Кадису» в матче 29-го тура Ла Лиги.

«Гол поможет Арсену психологически. Не надо от Захаряна сразу чего-то яркого ждать. Он молодой парень, у которого идёт процесс адаптации и привыкание. Это нормальная ситуация», - передает слова Мостового «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 20-летний полузащитник провел 20 поединков, в которых забил гол и сделал результативный пас. Его контракт с клубом рассчитан на шесть лет.