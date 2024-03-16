Де Хеа может перейти в седьмой клуб Ла Лиги

Испанский вратарь Давид де Хеа имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

В подписании звездного голкипера заинтересован севильский «Бетис», подыскивающий замену опытному чилийцу Клаудио Браво. Контракт южноамериканца истекает по завершении нынешнего сезона.

Де Хеа сейчас находится в статусе свободного агента. Последним местом работы испанца был «Манчестер Юнайтед».

По итогам 28 туров чемпионата Испании «Бетис» набрал 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Ближайший матч клуб проведет с «Райо Вальекано».