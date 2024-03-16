Анчелотти решил судьбу полузащитника «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение по будущему в команде атакующего полузащитника Браима Диаса.

Как стало известно журналисту Экрему Конуру, итальянский специалист хочет сохранить игрока на следующий сезон. Анчелотти верит в Диаса и считает, что он будет полезен для команды.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 32 поединках «Реала», записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи. Его трудовое соглашение с «королевским» клубом рассчитано до середины 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.