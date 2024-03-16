Захарян высказался о дебютном голе в «Реал Сосьедаде»

«Рад победе и своему голу. Я много работал, думаю, мне получилось улучшить свою игру. Надеюсь, что в будущем буду забивать больше мячей. Задача команды – выход в еврокубки. Сделаем все, чтобы ее выполнить», - передает слова россиянина пресс-служба клуба.