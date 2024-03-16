Захарян высказался о дебютном голе в «Реал Сосьедаде»

Российский хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался о дебютном голе за испанский клуб. Полузащитник поразил ворота «Кадиса» (2:0) во встрече 29-го тура чемпионата Испании.
«Рад победе и своему голу. Я много работал, думаю, мне получилось улучшить свою игру. Надеюсь, что в будущем буду забивать больше мячей. Задача команды – выход в еврокубки. Сделаем все, чтобы ее выполнить», - передает слова россиянина пресс-служба клуба.
20-летний воспитанник «Динамо» перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. Сумма сделки составила 15 миллионов евро. Арсен подписал с клубом шестилетнее трудовое соглашение.
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