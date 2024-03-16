Силкин - о голе Захаряна: «Ему давно нужно было отметиться»

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин высказался о дебютном голе российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад». Хавбек поразил ворота «Кадиса» (2:0) в матче 29-го тура Ла Лиги.

«Любое полезное действие на поле придает хорошее настроение футболисту. Давно нужно было ему отметиться», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года. С ним был подписан трудовой договор до 2029 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 31 поединок, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.