«Реал» может вернуть своего бывшего футболиста

Мадридский «Реал» может вернуть своего экс-игрока. По данным Todofichajes, марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими хотел бы снова попробовать свои силы в «королевском» клубе. Игрок заинтересован в переезде вместе с нападающим Килианом Мбаппе.

Хакими уже дал понять парижанам, что не хочет оставаться в клубе. Защитник отказался от подписания нового трудового соглашения. Его действующий договор рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне чемпионата Франции 25-летний латераль сыграл 19 поединков. Ашраф отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.