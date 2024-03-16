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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» обратился в прокуратуру из-за Винисиуса

16 Марта 2024 • 09:27 Комментировать

Мадридский «Реал» подал жалобу в прокуратуру из-за расистских оскорблений в адрес звезды команды Винисиуса Жуниора со стороны фанатов других клубов.

В своем заявлении «сливочные» подчеркнули, что бразильца оскорбляли на территории рядом со стадионами в Барселоне и Мадриде перед ответными играми 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи» и «Атлетико» - «Интер». «Реал» попросил найти и наказать виновных.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Жуниор провел 19 поединков. На счету 23-летнего бразильца десять забитых мячей и четыре результативные передачи.

Винисиус хотел отказаться играть за «Реал» - названа причина

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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