Представитель Захаряна: «Лиха беда начало»

Геннадий Голубин, являющийся представителем полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о дебютном голе россиянина за испанскую команду. Игрок отметился забитым мячом во встрече Ла Лиги с «Кадисом» (2:0).
«Для него этот гол очень важен, особенно перед вызовом в сборную России. Как говорится, лиха беда начало. Очень рад за него, как и все в России!» - цитирует представителя «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Арсен пополнил ряды «Реал Сосьедада» летом 2023 года, перейдя из московского «Динамо». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 30 поединках, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.
Бан пользователя