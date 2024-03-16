Тренер «Реал Сосьедада» высказался о голе Захаряна

Рулевой «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался о дебютном голе российского полузащитника команды Арсена Захаряна. Хавбек поразил ворота «Кадиса» (2:0) в поединке 29-го тура чемпионата Испании.
«Это хороший момент для него. Я очень рад за Арсена. Захарян заслужил это. Он еще молод, усердно работает на тренировках и хочет учиться. У него есть все качества для этого. Со временем он станет еще лучше», - передает слова специалиста Mundо Deportivo.
Напомним, что Захарян пополнил ряды «Реал Сосьедада» летом 2023 года, перебравшись из московского «Динамо». С того времени полузащитник поучаствовал в 31 поединке, отметившись голом и ассистом.
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