В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри

Мадридский «Реал» сделал выводы из ошибок, допущенных «Барселоной».

На старте своей карьеры полузащитник «сине-гранатовых» Педри участвовал практически во всех возможных матчах на клубном уровне и за сборную Испании, что, как принято считать, и стало причиной его постоянных травм в последующие годы. Согласно сведениям Marca, в «Реале» надеются избежать подобного сценария со своими игроками – им будет запрещено принимать участие на Олимпийских играх и чемпионате Европы или Кубке Америки в течение одного лета.

Недавно французские СМИ сообщили о намерении «Реала» не отпускать Килиана Мбаппе на Олимпиаду, которая пройдёт во Франции грядущим летом.