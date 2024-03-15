Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри

15 Марта 2024 • 21:33 Комментировать (1)
Осасуна
...
Реал Мадрид
1 5.90 X 4.20 2 1.55
Через 19 ч. 37 мин.

Мадридский «Реал» сделал выводы из ошибок, допущенных «Барселоной».

На старте своей карьеры полузащитник «сине-гранатовых» Педри участвовал практически во всех возможных матчах на клубном уровне и за сборную Испании, что, как принято считать, и стало причиной его постоянных травм в последующие годы. Согласно сведениям Marca, в «Реале» надеются избежать подобного сценария со своими игроками – им будет запрещено принимать участие на Олимпийских играх и чемпионате Европы или Кубке Америки в течение одного лета.

Недавно французские СМИ сообщили о намерении «Реала» не отпускать Килиана Мбаппе на Олимпиаду, которая пройдёт во Франции грядущим летом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Килиан Мбаппе Педри ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Марта
18:23
Прогноз на точный счёт матча Осасуна — Реал Мадрид Ла Лиги — 16 марта 2024
18:11
«Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса 1
14 Марта
16:57
Нагельсманн прокомментировал возвращение Крооса в сборную Германии
15:23
Себальос может пропустить матч с «Осасуной»
03:30
Гюлер не уйдёт из «Реала» летом
03:13
«Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпиаду
00:05
Сборная Марокко официально подтвердила вызов Браима Диаса
11 Марта
21:53
Камавинга не исключает, что завершит карьеру в «Реале»
13:55
Тренер сборной Испании высказался о решении Браима Диаса принять предложение Марокко 1
12:38
Васкес высказался о своём будущем
12:32
Васкес: «Гюлеру было очень важно забить свой первый гол за «Реал», мы все за него рады»
12:23
Браим Диас разочарован поведением сборной Испании
10 Марта
23:53
Браим Диас сделал выбор между сборными Испании и Марокко
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Artur_Morgan.95
15 Марта 2024 в 22:01
согласен, то лето было неправильным для Педри. и сам дурак, и клуб на удивление допустил эту глупость
В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом «Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре» «Краснодар» получил первый отказ от российского тренера «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель «Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед» «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Воробьев: «Футбольная душонка Галицкого решила, что её коллекция уволенных тренеров должна пополниться ещё одним покойником»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера»
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, может ли Касаткина выиграть турнир серии «Мастерс» или «Большого шлема» Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.03.24 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Кадис Кадис
1.41 4.10 8.40
Видео
16.03.24 в 16:00
Мальорка Мальорка
Гранада Гранада
1.83 3.40 4.40
Видео
16.03.24 в 18:15
Осасуна Осасуна
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.80 4.20 1.52
Видео
16.03.24 в 20:30
Хетафе Хетафе
Жирона Жирона
2.80 3.35 2.40
Видео
16.03.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Алавес Алавес
1.55 3.75 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Марта
22:19 · Испания. Ла Лига
Фелиш – о матче с «Атлетико»: «На меня будут оказывать давление, но это лишь мотивирует»
22:11 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» залечит травму к матчу с «ПСЖ»
22:04 · Испания. Ла Лига
Насри: «Гризманн не входит в топ-5 лучших французских игроков в истории» 1
21:33 · Испания. Ла Лига
В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри 1
18:11 · Испания. Ла Лига
«Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса 1
13:00 · Испания. Ла Лига
Puma и Nike борются за «Барселону»
12:03 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» решили, кому отдадут номер Месси 2
11:18 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в Мадриде 1
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» может купить испанского вратаря за 60 млн евро 5
10:13 · Испания. Ла Лига
Винисиус хотел отказаться играть за «Реал» - названа причина 4
10:03 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова продать игроков ради подписания звезды «Барселоны»
09:42 · Испания. Ла Лига
Роналдо назвал сборную, которая выиграет Евро-2024
14 Марта
23:43 · Испания. Ла Лига
Ла Лига подаст жалобу на болельщиков «Атлетико» из-за оскорблений в адрес Винисиуса 1
21:26 · Испания. Ла Лига
Левандовски дал чёткий ответ по своему будущему
21:20 · Испания. Ла Лига
Левандовски: Я не боюсь Мбаппе
Все новости
Рекомендуем