Puma и Nike борются за «Барселону»

Немецкая компания Puma ведет переговоры о начале сотрудничества с каталонской «Барселоной». Как стало известно журналистам Diario Sport, «сине-гранатовые» получили новое предложение. Puma готова платить каталонцам 120-140 миллионов евро в год. Кроме того, «Барса» может получить подписной бонус в размере 100 млн.

Немецкий производитель соперничает с Nike за право производить экипировку для «сине-гранатовых». В данный момент спонсором «Барселоны» является американская компания. Nike платит каталонцам 85 миллионов за сезон и около 20 млн бонусами.

Стоит отметить, что «Барселона» сотрудничает с американцами с 1998 года.