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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» решили, кому отдадут номер Месси

15 Марта 2024 • 12:03 Комментировать (2)

Каталонская «Барселона» отдаст «десятку» юному дарованию клуба Ламину Ямалю. Под этим номером за «сине-гранатовых» долгое время выступал звездный аргентинский форвард Лионель Месси.

Как сообщает Catalunya Radio, 16-летний нападающий получит новый номер со следующего сезона. В настоящий момент Ламин играет под номером 27.

Срок действующего контракта между Ямалем и каталонским грандом рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 60 миллионов евро.

По итогам 28 туров Ла Лиги «Барселона» занимает третье место.

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Комментарии (2) Все комментарии
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Misha_diablo_football
15 Марта 2024 в 13:48
Кркич, Халилович, Деулофеу, Фати, Ямал все ходят вокруг до около топового уровня но в конце результат всё тот же...
euro foot
15 Марта 2024 в 13:56
С этим все будет хорошо, не переживай!)
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