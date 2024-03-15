В «Барселоне» решили, кому отдадут номер Месси

Каталонская «Барселона» отдаст «десятку» юному дарованию клуба Ламину Ямалю. Под этим номером за «сине-гранатовых» долгое время выступал звездный аргентинский форвард Лионель Месси.

Как сообщает Catalunya Radio, 16-летний нападающий получит новый номер со следующего сезона. В настоящий момент Ламин играет под номером 27.

Срок действующего контракта между Ямалем и каталонским грандом рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 60 миллионов евро.

По итогам 28 туров Ла Лиги «Барселона» занимает третье место.