Винисиус хотел отказаться играть за «Реал» - названа причина

Звездный форвард Винисиус Жуниор мог не выйти на поле в недавнем поединке 27-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2). Как сообщает Relevo, бразилец грозился бойкотировать встречу из-за поста в соцсетях «сливочных».

В преддверии встречи пресс-служба мадридского клуба опубликовала фотографию Жуниора, под которой был размещен логотип группы Vini Vici, вдохновленный эволюцией обезьяны. Этот пост вызвал недовольство у футболиста.

Гендиректор «Реала» Хосе Анхель Санчес смог уладить конфликт с Винисиусом и уговорил его выйти на поле. В том поединке бразилец отметился двумя голами.