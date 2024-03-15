Роналдо назвал сборную, которая выиграет Евро-2024

Легендарный бразильский форвард Роналдо, известный по выступлениям за «Реал» и «Интер», предсказал победителя грядущего чемпионата Европы – 2024.

«Мое мнение – это Испания», - рассказал известный футболист на ютуб-канале Mail Sport Football.

Финальная стадия чемпионата Европы состоится на футбольных стадионах Германии в период с 14 июня по 14 июля 2024 года. Поединки состоятся в десяти городах страны.

Напомним, что действующим чемпионом Европы является национальная сборная Италии. «Скуадра адзурра» в финале Евро-2020 переиграла в серии послематчевых пенальти сборную Англии.