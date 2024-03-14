Ла Лига подаст жалобу на болельщиков «Атлетико» из-за оскорблений в адрес Винисиуса

Руководители Ла Лига приняли решение подать жалобу в УЕФА на фанатов мадридского «Атлетико», которые перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1, по пенальти - 3:2) оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на почве расизма.

Как информирует издание Marca, лига настроена осудить действия болельщиков. По мнению представителей Ла Лиги, виновные должны понести наказание, несмотря на то что оскорбительные скандирования в адрес бразильца были в игре, которая проводилась под эгидой другой организации.

Стоит напомнить, что 12 марта перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи» фанаты «сине-гранатовых» скандировали «Винисиус, умри!».