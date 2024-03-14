Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ла Лига подаст жалобу на болельщиков «Атлетико» из-за оскорблений в адрес Винисиуса

14 Марта 2024 • 23:43 Комментировать

Руководители Ла Лига приняли решение подать жалобу в УЕФА на фанатов мадридского «Атлетико», которые перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1, по пенальти - 3:2) оскорбляли вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на почве расизма.

Как информирует издание Marca, лига настроена осудить действия болельщиков. По мнению представителей Ла Лиги, виновные должны понести наказание, несмотря на то что оскорбительные скандирования в адрес бразильца были в игре, которая проводилась под эгидой другой организации.

Стоит напомнить, что 12 марта перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи» фанаты «сине-гранатовых» скандировали «Винисиус, умри!».


Оценить новость
- 24
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом ​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре» «Краснодар» получил первый отказ от российского тренера «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола «Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед» ​«Пора Роналду искать новую команду» – пользователи соцсетей о вылете «Аль-Насра» из Лиги чемпионов АФК Уткин прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, может ли Касаткина выиграть турнир серии «Мастерс» или «Большого шлема» Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.03.24 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Кадис Кадис
1.41 4.10 8.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
14 Марта
23:43 · Испания. Ла Лига
Ла Лига подаст жалобу на болельщиков «Атлетико» из-за оскорблений в адрес Винисиуса
21:26 · Испания. Ла Лига
Левандовски дал чёткий ответ по своему будущему
21:20 · Испания. Ла Лига
Левандовски: Я не боюсь Мбаппе
20:24 · Англия. Премьер-лига
Эрмосо может сменить «Атлетико» на клуб АПЛ слухи
19:08 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» случилась отставка официально
17:42 · Испания. Ла Лига
Винисиус отреагировал на оскорбительные кричалки фанатов «Атлетико» 1
16:57 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн прокомментировал возвращение Крооса в сборную Германии
16:53 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» высказались о готовности Захаряна
16:11 · Германия. Бундеслига
Гюндоган или Нойер? Нагельсманн назвал капитана сборной Германии
15:23 · Испания. Ла Лига
Себальос может пропустить матч с «Осасуной»
15:18 · Испания. Ла Лига
Энрике хотел бы встретиться с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов 1
14:38 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Атлетико» оскорбляли звезду «Реала»
14:08 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил, что будет с Хоселу после перехода Мбаппе
13:30 · Англия. Премьер-лига
Назван возможный следующий клуб Гринвуда
13:27 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой 2
Все новости
Рекомендуем