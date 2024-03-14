Левандовски: Я не боюсь Мбаппе

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался на тему вероятного трансфера Килиана Мбаппе в «Реал».

«О сделке пока не объявили, поэтому мне сложно комментировать. Я знаю Килиана. Также я знаю, что играть против него в Ла Лиге будет здорово. Я восприму такой трансфер без страха или чего-то ещё», - сказал Левандовски Meczyki.

Как известно, 25-летний Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» из «ПСЖ» в статусе свободного агента. Действующий контракт звёздного форварда с грандом Лиги 1 истекает как раз летом.

Ранее в прессе появилась информация о том, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал».

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