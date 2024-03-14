«Барселона» объявила о том, что Эдуард Ромеу подал в отставку. Он был вице-президентом клуба по экономическим вопросам. В заявлении Ромеу сослался на невозможность выполнять работу с полной отдачей.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял отставку Эдуарда Ромеу и поблагодарил его за работу, которая позволила улучшить экономическое положение клуба.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. От «Жироны» команда Хави отстаёт на одно очко, а от «Реала» - на восемь. Ближайший матч «сине-гранатовые» проведут в воскресенье, 17 марта, - против «Атлетико» на выезде.