Винисиус отреагировал на оскорбительные кричалки фанатов «Атлетико»

В среду «Атлетико» играл не против «Реала», а против «Интера». Впрочем, это не помешало фанатам «матрасников» скандировать оскорбительные кричалки на расовой почве в адрес форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора. Происходило это около стадиона «Ванда Метрополитано» перед матчем.

Винисиус опубликовал в социальных сетях видео с оскорбительными кричалками и сопроводил его текстом.

«Надеюсь, вы уже подумали об их наказании», - написал Винисиус, отметив аккаунты Лиги чемпионов и УЕФА. «Это печальная реальность, которая случается даже в матчах, где меня нет!» - отметил звёздный бразилец.

Фанаты «Атлетико» оскорбляли звезду «Реала»