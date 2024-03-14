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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реал Сосьедаде» высказались о готовности Захаряна

14 Марта 2024 • 16:53 Комментировать

Йон Андер Мундуате, который в «Реал Сосьедаде» работает на должности пресс-атташе, высказался о готовности полузащитника Арсена Захаряна.

По словам представителя клуба, Захарян будет готов сыграть в ближайшем матче Ла Лиги против «Кадиса», после чего футболист отправится в расположение сборной России.

«Арсен готов к завтрашнему матчу, и он поедет в национальную сборную», - цитирует Захаряна Sport24.

Матч между «Реал Сосьедадом» и «Кадисом» пройдёт в пятницу, 15 марта. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что в марте сборная России проведёт товарищеские матчи против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Сборная России Арсен Захарян Йон Андер Мундуате ещё теги
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