В «Реал Сосьедаде» высказались о готовности Захаряна

Йон Андер Мундуате, который в «Реал Сосьедаде» работает на должности пресс-атташе, высказался о готовности полузащитника Арсена Захаряна.

По словам представителя клуба, Захарян будет готов сыграть в ближайшем матче Ла Лиги против «Кадиса», после чего футболист отправится в расположение сборной России.

«Арсен готов к завтрашнему матчу, и он поедет в национальную сборную», - цитирует Захаряна Sport24.

Матч между «Реал Сосьедадом» и «Кадисом» пройдёт в пятницу, 15 марта. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что в марте сборная России проведёт товарищеские матчи против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта).