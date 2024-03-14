Фанаты «Атлетико» оскорбляли звезду «Реала»

В среду вечером «Атлетико» принимал «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В социальных сетях появилось видео, снятое около стадиона «Ванда Метрополитано». На видео слышно, как фанаты «матрасников» скандируют расистские оскорбления в адрес звёздного форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

Сложно сказать, может ли УЕФА рассмотреть поведение фанатов «Атлетико», ведь действие происходило не в пределах стадиона.

Напомним, что «Атлетико» обыграл «Интер» по пенальти. Команда Диего Симеоне пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Имя своего соперника «матрасники» узнают в пятницу, 15 марта.

С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов