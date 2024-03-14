«Реал» решил, что будет с Хоселу после перехода Мбаппе

Центральный форвард Хоселу останется в мадридском «Реале» на следующий сезон. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

Как сообщает источник, «сливочные» решили сохранить 33-летнего нападающего, несмотря на вероятный трансфер звездного француза Килиана Мбаппе грядущим летом. Напомним, что Хоселу выступает за «королевский» клуб на правах аренды. Его контракт принадлежит «Эспаньолу».

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Хоселу поучаствовал в 27 поединках «Реала». Опытный нападающий записал на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи.