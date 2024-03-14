«Барселона» предприняла попытку сохранить Хави

Каталонская «Барселона» в последнее время демонстрирует хорошие результаты. Команда смогла пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, победив по сумме двух матчей «Наполи» (1:1, 3:1).

Как сообщает Todofichajes, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта провел встречу с главным тренером команды Хави Эрнандесом, во время которой попытался убедить специалиста продолжить работу. Ранее наставник заявил, что покинет «Барселону» по завершении нынешнего сезона. Окончательный ответ Хави даст в конце сезона.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает третье место, отставая от лидирующего «Реала» на восемь баллов.