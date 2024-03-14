Форвард «Барселоны» может перейти в команду Роналду

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш может покинуть Европу по окончании нынешнего сезона. По данным журналистов Todofichajes, у португальского футболиста есть варианты трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии.

Как стало известно источнику, заполучить форварда в свои ряды готовы три клуба. Речь идет об «Аль-Насре», «Аль-Хиляле» и «Аль-Иттихаде».

24-летний игрок выступает за «Барселону» на правах аренды. Полноценный контракт португальца принадлежит мадридскому «Атлетико».

В текущем сезоне Ла Лиги Жоау провел 21 встречу. На счету форварда пять забитых мячей и две голевые передачи.