«Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель

Мадридский «Реал» может расстаться с ведущим футболистом команды. Как сообщает Todofichajes, в «королевском» клубе недовольны имиджем, который сложился у нападающего Винисиуса Жуниора. Из-за своего вспыльчивого поведения на поле бразилец начал терять авторитет в команде.

Не исключен вариант продажи форварда в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 160-200 миллионов евро. Главным претендентом на Винисиуса считается французский «ПСЖ».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Жуниор провел 19 поединков. Нападающий записал на свой счет десять забитых мячей и четыре голевые передачи.

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