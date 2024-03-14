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Камавинга рассказал, что сделает Анчелотти после его следующего гола

14 Марта 2024 • 11:25 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о отсутствии забитых мячей в составе «королевского» клуба за последние два сезона.

«Главный тренер сказал, что станцует со мной, когда я забью гол. Но я не знаю, когда это может произойти», - передает слова французского полузащитника AS.

В нынешнем сезоне 21-летний опорный полузащитник поучаствовал в 31 поединке «королевского» клуба. На счету Эдуардо лишь одна результативная передача. Срок действующего трудового соглашения между Камавинга и «сливочными» рассчитан до середины 2029 года.

Следующий матч «Реал» сыграет с «Осасуной» 16 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эдуардо Камавинга ещё теги
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