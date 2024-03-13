Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хавбек «Жироны» Гарсия: «Мы проводим незабываемый сезон»

13 Марта 2024 • 22:17 Комментировать
Хетафе
...
Жирона
16.03 20:30

Футболист «Жироны» Алеш Гарсия оценил выступление своей команды в нынешнем сезоне.

Как отмечает игрок, в стане каталонского клуба не думают о месте, которое они займут в Ла Лиге. Они стараются двигаться от матча к матчу, сохраняя концентрацию на каждого будущего соперника.

«Мы знаем, что проводим очень хороший сезон и, возможно, незабываемый, но мы хотим завершить его как можно лучше», — цитирует Гарсию издание Marca.

Стоит отметить, что в чемпионате Испании «Жирона» располагается на второй строчке, имея в своем активе 62 балла.

В следующем туре каталонцы сыграют с «Хетафе». Встреча состоится 16 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 (мск).


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ла Лига Жирона Алеш Гарсия ещё теги

Новости по матчу

10 Марта
21:49
Известный инсайдер высказался о будущем Гринвуда в «Манчестер Юнайтед»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХЕТАФЕ ЖИРОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро ​Беллингем обратился к фанатам «Реала»
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
23:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предложила новый контракт своему ветерану слухи
22:29 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за восходящую звезду «Барселоны» Кубарси слухи
22:17 · Испания. Ла Лига
Хавбек «Жироны» Гарсия: «Мы проводим незабываемый сезон»
21:03 · Испания. Ла Лига
В клубе Ла Лиги сменился тренер официально
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на чемпиона мира 4 слухи
18:41 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» приняли решение по Гринвуду слухи
16:51 · Испания. Ла Лига
Танасиевич: «Захарян неплохо ассистирует, но нападающие «Реал Сосьедада» бьют мимо ворот»
16:48 · Германия. Бундеслига
Араухо всё ещё интересен «Баварии», несмотря на уход Тухеля
16:39 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продаст Араухо, если получит за него 100 миллионов евро
15:32 · Испания. Ла Лига
Хави оценил шансы «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов
15:21 · Испания. Ла Лига
Специалист рассказала, сколько Мбаппе может потратить денег на дом в Испании
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед»
14:31 · Испания. Ла Лига
Журналист Беса: «Однажды я назвал «Барселону» главными шутами Лиги чемпионов, Хави мне ответил»
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хотел пригласить защитника «Барселоны», но получил отказ
13:04 · Испания. Ла Лига
Левандовски поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем