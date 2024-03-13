Хавбек «Жироны» Гарсия: «Мы проводим незабываемый сезон»

Футболист «Жироны» Алеш Гарсия оценил выступление своей команды в нынешнем сезоне.

Как отмечает игрок, в стане каталонского клуба не думают о месте, которое они займут в Ла Лиге. Они стараются двигаться от матча к матчу, сохраняя концентрацию на каждого будущего соперника.

«Мы знаем, что проводим очень хороший сезон и, возможно, незабываемый, но мы хотим завершить его как можно лучше», — цитирует Гарсию издание Marca.

Стоит отметить, что в чемпионате Испании «Жирона» располагается на второй строчке, имея в своем активе 62 балла.

В следующем туре каталонцы сыграют с «Хетафе». Встреча состоится 16 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 (мск).