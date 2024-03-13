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Чемпионат Испании. Ла Лига

В клубе Ла Лиги сменился тренер официально

13 Марта 2024 • 21:03 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Альмерия
17.03 18:15

В испанской Ла Лиге прогремела тренерская отставка. «Альмерия» объявила о том, что пост рулевого команды покинул Гаиска Гаритано. Он работал с командой с октября. С тех пор в 20 матчах «Альмерия» отпраздновала только одну победу (в Кубке Испании) при семи ничьих и двенадцати поражениях.

Новым наставником «Альмерии» стал Пепе Мель. 61-летний специалист заключил трудовое соглашение на срок до конца сезона.

Отметим, что «Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице испанской Ла Лиги с нулём в графе побед. Ближайший матч команда проведёт 17 марта – против «Лас-Пальмаса».

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Альмерия Пепе Мель Гаиска Гаритано ещё теги

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ЛАС-ПАЛЬМАС АЛЬМЕРИЯ
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