В испанской Ла Лиге прогремела тренерская отставка. «Альмерия» объявила о том, что пост рулевого команды покинул Гаиска Гаритано. Он работал с командой с октября. С тех пор в 20 матчах «Альмерия» отпраздновала только одну победу (в Кубке Испании) при семи ничьих и двенадцати поражениях.

Новым наставником «Альмерии» стал Пепе Мель. 61-летний специалист заключил трудовое соглашение на срок до конца сезона.

Отметим, что «Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице испанской Ла Лиги с нулём в графе побед. Ближайший матч команда проведёт 17 марта – против «Лас-Пальмаса».