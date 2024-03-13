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Чемпионат Испании. Ла Лига

Специалист рассказала, сколько Мбаппе может потратить денег на дом в Испании

13 Марта 2024 • 15:21 Комментировать

Судя по всему, Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно сменит «ПСЖ» на «Реал». Есть информация, что звёздный форвард уже ищет себе жильё в Мадриде.

Между тем, Лидия Мартинес, генеральный директор Steps Relocation, высказалась на тему поиска Мбаппе жилья. Стоит сказать, что Лидия помогла многим ведущим спортсменам найти дом в Испании.

«Есть два момента: он захочет иметь много места для тренировок, то есть речь не может идти о центре Мадрида. Но в то же время он молодой человек, поэтому мы не можем изолировать его в месте, откуда ехать на тренировку или в ресторан по 45 минут каждый раз.

По моему опыту, они обычно не обращают внимания на стоимость. Обычно они снимают жильё, пока не купят идеальный дом. Купить дом обычно стоит от 12 до 16 миллионов евро в зависимости от желаний. Аренда – от 25 до 30 тысяч в месяц. Это вполне нормально», - сказала Мартинес Marca.

Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал»

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