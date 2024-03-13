«Сельта» нашла замену Бенитесу

«Сельта» подыскивает нового главного тренера после отставки Рафаэля Бенитеса. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, в поле зрения клуба из Виго попал бывший наставник «Порту» и мадридского «Реала» Хулен Лопетеги.

В настоящий момент 57-летний испанский тренер находится в статусе безработного. Его последним клубом был английский «Вулверхэмптон».

«Сельта» борется за выживание в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата. После 28 туров команда набрала 24 балла и располагается на 17-й строчке. В следующем матче Ла Лиги клуб на выезде померяется силами с «Севильей».