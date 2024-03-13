Араухо дал ответ по будущему в «Барселоне»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо высказался касательно своего будущего в клубе.

«Мое будущее зависит от решения руководства. Все прекрасно знают, что я очень счастлив в «Барселоне» и благодарен Хави», - передает слова уругвайского футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Араухо выступает за «сине-гранатовых» с 2018 года. Его трудовое соглашение с «Барселоной» рассчитано до середины 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 30 поединков во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.