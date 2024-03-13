Деку высказался о решении Хави по «Барселоне»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку высказался о решении главного тренера команды Хави Эрнандеса подать в отставку по завершении нынешнего сезона.
«Никто не хотел, чтобы Хави уходил. Но нет смысла говорить об этом каждый раз. Он принял решение и озвучил его публично. Если что-то изменится, мы это обсудим», - передает слова функционера Mundo Deportivo.
Напомним, что Эрнандес занял пост главного тренера каталонского гранда в 2021 году. Под его руководством «сине-гранатовые» стали чемпионами Испании. В текущем розыгрыше Ла Лиги команда идет на третье месте, а в Лиге чемпионов пробилась в четвертьфинал.
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