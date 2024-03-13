Игрок «Реала» рассказал, что берёт пример с Роналду

Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга признался, что берет пример с португальского нападающего Криштиану Роналду.

«У меня есть пример Криштиану. Самое главное – добиться долголетия в футболе. Для этого нужно хорошо работать в зале и заботиться о своем теле», - передает слова французского хавбека Telefoot.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 21-летний полузащитник сыграл 21 матч. Хавбек сделал одну результативную передачу и получил шесть желтых карточек.

Срок действующего контракта Эдуардо с «королевским» клубом рассчитан до середины 2029 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.